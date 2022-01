Les adolescents sédentaires ont un risque plus élevé que les autres de fragiliser leur squelette et de développer à l'âge adulte des problèmes osseux. Les adolescents qui pratiquent une activité physique régulière auront des os en meilleure santé que les autres, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Journal of Bone and Mineral Research.

Les chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique au Canada ont mené une étude avec 173 filles et 136 garçons âgés de 9 à 20 ans au départ de l'étude pour analyser la sédentarité et la santé osseuse au cours de l'adolescence. Ils ont utilisé des images haute résolution 3D-ray X pour comparer les différences entre les jeunes qui pratiquent 60 minutes quotidiennes d'activité physique modérée à intense par jour et ceux qui font moins de 30 minutes par jour de sport.

La fenêtre de quatre ans - entre les âges de 10 à 14 pour les filles et 12 à 16 pour les garçons - est un moment crucial où 36% du squelette humain est formé et où les os sont particulièrement sensibles à l'activité physique. La résistance osseuse est une combinaison de la taille des os, de leur densité et de leur microarchitecture. Les conclusions de l'étude ont montré que l'activité physique modérée à intense favorise la résistance osseuse et le volume osseux au niveau du tibia et du radius.

En revanche, la sédentarité s'avère un facteur de risque de la porosité du tibia et du radius et d'une faible densité osseuse corticale du tibia. « Nous constatons que les adolescents moins actifs présentent des os plus faibles et donc avec une résistance osseuse réduite, un risque plus élevé de fractures » conclut Leigh Gabel, auteur principal et candidate au doctorat en orthopédie à l'Université de Colombie-Britannique.