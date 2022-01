Une nouvelle étude américaine enfonce le clou sur les dangers de la sédentarité, en s'intéressant cette fois-ci à un impact peu abordé jusqu'ici : le risque d'insuffisance cardiaque.

Les casaniers ont du souci à se faire. Passer trop de temps confortablement assis dans son canapé ramollit nos neurones, nos muscles et notre cœur. Une nouvelle étude du Dr Deborah Rohm Young du Kaiser Permanente (société d'assurance) à Pasadena en Californie devrait titiller un peu plus les sédentaires et frileux de l'exercice physique : rester assis plus de 5 heures par jour en dehors des heures de bureau augmente de 34 % le risque d'insuffisance cardiaque par rapport à ceux qui ne sont assis chez eux que deux heures par jour.

L'insuffisance cardiaque est définie par l'incapacité du myocarde (muscle cardiaque) à assurer un débit cardiaque suffisant pour couvrir les besoins énergétiques de l'organisme. Cette étude publiée dans la revue scientifique Circulation Heart Failure est le fruit d'un travail de longue haleine : les chercheurs ont suivi pendant une dizaine d'années 84 000 hommes, âgés de 45 à 69 ans et vivant en Californie. Le temps passé chez eux devant la télévision, à lire ou devant un ordinateur a été évalué et comparé.

Bilan des courses, les hommes qui restaient le moins longtemps assis avaient moins de risques de développer une insuffisance cardiaque. "Le message à retenir est celui-ci : quand vous pouvez marcher au lieu de rester immobile, marchez. Quand vous pouvez être debout au lieu d'être assis, levez-vous", résume le Dr Young.

Ces conclusions s'ajoutent à la somme des travaux menés sur l'impact de la sédentarité sur la santé. On sait déjà que le manque d'activité rend plus vulnérable au diabète, au cancer et altère les capacités cognitives. L'influence de la sédentarité sur la santé cardiaque n'est pas clairement expliquée mais une hypothèse suggère un lien avec le ralentissement de l'activité de l'enzyme lipoprotéine lipase quand le muscle est au repos.