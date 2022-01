Marcher régulièrement au cours de la journée quand on a une profession sédentaire est essentiel pour limiter les effets négatifs de la position assise sur la santé, selon une nouvelle étude scientifique américaine. La sédentarité est mauvaise pour la santé, mais il semblerait assez facile, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Medicine & Science in Sports & Exercise, de contrecarrer ses effets négatifs. Par exemple, sur une période de trois heures, marcher 5 minutes toutes les heures, permet de maintenir la fonction artérielle et la circulation sanguine.

Les chercheurs de l'Oregon Health & Science University (Etats-Unis) ont mené deux expériences avec 11 volontaires en bonne santé, non-obèses et âgés de 20 à 35 ans. Dans un premier temps, ils ont dû rester assis, sans bouger les jambes pendant 3 heures. Grâce à un brassard de pression artérielle, les chercheurs ont pu juger de la fonctionnalité de l'artère fémorale toutes les heures. Ce protocole a été renouvelé mais les participants ont dû marcher 5 minutes à une vitesse de 3km/heure sur un tapis de course au début des trois heures, à 30 mn, à 1,5 heures et à 2,5 heures.

Les résultats des analyses révèlent que marcher 5 minutes toutes les heures permet d'agir sur les effets négatifs de la sédentarité.

En effet, une heure de position assise suffit à accumuler le sang dans les jambes, affecter la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater et réduire la circulation sanguine primordiale vers le cœur.

En revanche, sur une période de trois heures de sédentarité, marcher pendant 5 minutes chaque heure de position assise suffit à maintenir la fonction artérielle.

« De nombreuses preuves épidémiologiques relient le temps passé assis au risque de diverses maladies chroniques et les pauses prises durant ce temps de sédentarité a des bénéfices cardiovasculaires. Notre étude confirme que la position assise prolongée altère la fonction endothéliale, un marqueur précoce de la maladie cardio-vasculaire, et que quelques pauses dans cette sédentarité assise peuvent suffire à protéger cette fonction » explique Seck Thosar, auteur principal de l'étude.

LA SÉDENTARITÉ NUIT À LA SANTÉ

Pour l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la sédentarité serait la 10e cause de mortalité dans le monde et le 4ème facteur de risque de mortalité dans le monde après l'hypertension artérielle, le tabagisme et le diabète. Pour garder la forme et préserver sa santé, l'Organisation recommande de faire 10 000 pas par jour. Les bienfaits de l'activité physique sont en effet scientifiquement démontrés. La pratique d'un sport régulière permet de diminuer jusqu'à 39 % le risque de développer un cancer du sein, de 26 % le risque de développer un cancer colorectal, de 25 % le risque d'être victime d'une attaque cérébrale et de 34 % le risque de diabète.

