La paresse augmente l’amas de cellules graisseuses selon une nouvelle étude scientifique israélienne. L’immobilité induite par la paresse aurait un impact mécanique sur la composition de nos cellules graisseuses, les adipocytes. L’absence d’activité augmenterait leur rigidité.

Sous l’effet de la paresse, elles se développeraient donc plus vite et formeraient plus de graisse, d’après les résultats d’une étude publiée dans la revue spécialisée Biophysical Journal. La sédentarité augmente le développement de cellules graisseuses Les scientifiques de l’Université de Tel Aviv ont mis mené leurs recherches en laboratoire pour comprendre le lien entre la sédentarité et l’amas de cellules graisseuses. «De précédentes recherches ont suggéré qu’un étirement cyclique ou des vibrations contribuent à éviter la formation des cellules graisseuses tandis que l’immobilité prolongée et le stress mécanique favorise la production de lipides dans les adipocytes » expliquent les chercheurs.

Les scientifiques ont pu, grâce à des techniques de microscopie à force atomique et microscopie interférométrique, calculer la rigidité effective dans le noyau de la cellule et autour de la cellule, des gouttelettes de lipides, puis la répartition de cette rigidité dans la cellule. Ils ont constaté que l’immobilité contribue au développement des cellules graisseuses. «Même si cette étude n’a pas été menée sur l’homme, elle fournit une explication mécanique de l’accumulation des graisses avec la sédentarité.

Elle apporte une motivation supplémentaire pour pratiquer régulièrement une activité physique et réduire la sédentarité durant des périodes prolongées » concluent les chercheurs et auteurs de l’étude.

Pratiquer une activité physique pour rester en bonne santé

Pour garder la forme et préserver sa santé, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de faire 10 000 pas par jour. Les bienfaits de l’activité physique sont en effet scientifiquement démontrés. La pratique d’un sport régulière permet de diminuer jusqu’à 39 % le risque de développer un cancer du sein, de 26 % le risque de développer un cancer colorectal, de 25 % le risque d’être victime d’une attaque cérébrale et de 34 % le risque de diabète. La sédentarité est aujourd’hui le 4ème facteur de risque de mortalité dans le monde après l’hypertension artérielle, le tabagisme et le diabète.