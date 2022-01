La sédentarité tuerait deux fois plus que l'obésité, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale American Journal of Clinical Nutrition. Marcher dynamiquement 20 minutes par jour réduirait le risque de mort prématurée. Les études scientifiques sont toutes unanimes sur les bienfaits de l'activité physique sur la santé. Cette nouvelle recherche confirme que même 20 minutes de marche par jour sont suffisantes pour réduire le risque de mortalité précoce.

Pendant 12 ans, les chercheurs de l'Université de Cambridge (Royaume-Uni) ont exploité les données de l'Etude prospective européenne sur le cancer et la nutrition (EPIC). Ils ont analysé les données médicales de 334 000 hommes et femmes. Un quart des participants étaient totalement inactif. Les résultats de leur étude ont prouvé que la sédentarité était un vrai facteur de risque de mort précoce. Elle est associée à des problèmes comme des maladies cardio-vasculaires, les cancers, ainsi qu'à une augmentation du risque de mort prématurée toutes causes confondues. En effet, en croisant ces données avec celles issues de la mortalité en Europe de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les scientifiques ont établi que 337000 décès étaient dus à l'obésité et que le double était lié à la sédentarité. En revanche, il ne semble pas si compliqué pour les chercheurs de devenir actif.

«Un exercice physique correspondant à 20 minutes de marche vigoureuse chaque jour (et brûlant entre 90 et 112 kilocalories) suffit pour passer de la catégorie «inactif» à la catégorie «modérément inactif», ce qui réduit le risque de mort prématurée d'entre 16% et 30% », rappelle le Pr Ulf Ekelund. Pour garder la forme et préserver sa santé, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de faire 10 000 pas par jour. Les bienfaits de l'activité physique sont en effet scientifiquement démontrés. La pratique régulière d'un sport permet de diminuer jusqu'à 39 % le risque de développer un cancer du sein, de 26 % le risque de développer un cancer colorectal, de 25 % le risque d'être victime d'une attaque cérébrale et de 34 % le risque de diabète. La sédentarité est aujourd'hui le 4ème facteur de risque de mortalité précoce dans le monde après l'hypertension artérielle, le tabagisme et le diabète.