L’unité de gestion des ports de pêche de la wilaya de Skikda vient de réserver des locaux au niveau des quatre ports de pêche de la wilaya pour les artisans et les micro-entreprises, a-t-on appris mardi auprès de cette unité.

Quatre (4) locaux sont ainsi mis à la disposition des artisans et micro-entreprises du secteur de la pêche au niveau de chacun des quatre ports de Stora, El Marsa, Collo et Oued Zhour, a précisé à l’APS le directeur de cette unité, Fathi Rebaï.

Chaque local est d’une superficie de 24 m2 et se trouve en plein centre du port afin de rapprocher ces artisans des professionnels de la pêche dans le cadre de la mise en œuvre des instructions des hautes autorités du pays relatives à l’encouragement de l’investissement,a-t-il déclaré.

Ces locaux accueilleront notamment des ateliers de réparation des petites embarcations, de maintenance des moteurs, de couture des filets, de vente du matériel de pêche, a ajouté la même responsable.

La wilaya de Skikda a dernièrement affecté des terrains au niveau des trois ports de Collo, Oued Zhour et de Skikda pour l’implantation de grands projets de construction navale et de maintenance des bateaux.

Ces terrains sont d’environ 600 m2 dans chaque port, a conclu la même source.