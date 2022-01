Onze (11) zones d’activités dans la wilaya d'Oran font l'objet d’aménagement dans le but d'offrir les conditions idoines aux investisseurs pour matérialiser leur projets, a-t-on appris du directeur de l’industrie.

Ces zones, qui s’étendent sur un total de plus de 400 hectares, sont situées dans les communes de Tafraoui, Misserghine, El Kerma, Es-Sénia, Hassi Ben Okba, Hassi Bounif, Boutlélis et Sidi Benyebka. Le financement de l’aménagement de ces zones est assuré par la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, qui a alloué une enveloppe estimée à 700 millions DA dont 80 millions DA pour les travaux d’études et le restant aux différentes opérations d’aménagement, selon la même source. Les travaux d’aménagement, lancés récemment, comportent la réalisation des réseaux d’alimentation en eau potable, d’assainissement, d’électricité, du gaz et autres, a-t-on fait savoir.

En outre, les autorités de la wilaya ont effectué, il y a deux années de cela, des travaux de réaménagement de sept anciennes zones d’activités dont deux (2) sont en cours de réception, à savoir les zones d’activités de Oued Tlélat et de Boutlélis. Pour l’extension du foncier industriel, il est prévu la création d’une nouvelle zone industrielle dans la commune de Tafraoui sur une superficie de 596 hectares et une autre dans la commune de Bethioua sur une superficie de 592 ha, sachant que les procédures sont en voie de parachèvement pour la réalisation de cette dernière, selon le directeur de l’industrie.

La création de nouvelles zones industrielles vise à encourager l’investissement productif, notamment dans les secteurs stratégiques pourvoyeurs d’emploi, à l’instar de la sidérurgie, la mécanique et le secteur pharmaceutique, a-t-on fait observer. Il a été procédé, depuis l’année dernière, à la création de petites zones d’activités qui s’étendent sur cinq hectares (5 ha) dédiées aux start-up ainsi qu’aux porteurs de projets dans le cadre du dispositif d’emploi des jeunes.

A signaler que la wilaya d’Oran dispose de 35 zones d’activités qui s’étendent sur une superficie globale de 1.230 ha dont 12 nouvelles zones d’activités totalisant 461 ha et de cinq zones industrielles dont la superficie globale est de 4.000 ha.