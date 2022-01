Soixante-neuf (69) boulangeries réparties sur plusieurs communes de la wilaya de Constantine, ont fermé leurs portes pour des "raisons inconnues", a indiqué mardi, le directeur local du commerce, Rachid Hedjal.

"L’ensemble des propriétaires des boulangeries en question ont été immédiatement convoqués par les services du Commerce, pour donner des explications sur la fermeture illégale de leurs locaux", a précisé à l’APS M. Hedjal. Des enquêtes approfondies ont été aussitôt engagées par les services du commerce, selon lui.

Depuis le début du mois de janvier en cours, quarante deux (42) autres boulangeries recensées sur le territoire de la wilaya de Constantine, ont fait l'objet de poursuites judiciaires pour avoir augmenté le prix du pain à 15 DA, a-t-il fait savoir.

"La hausse des prix du pain, observée ces derniers jours est illégale, et des poursuites judiciaires ont été enclenchées contre ces auteurs", a encore affirmé M. Hedjal, soulignant que le nombre des boulangeries ayant augmenté les prix est passé de 33, le 1 janvier dernier à 42, actuellement.

M. Hedjal a égalem ent révélé que "des mises en demeure relatives à l’augmentation injustifiée du prix et des procès-verbaux ont été dressées à l’encontre des commerçants concernés".

Pour rappel, une centaine de boulangers ont pris part hier lundi au mouvement de protestation observé devant le siège de la direction du commerce dans le sillage de cette tentative d’augmentation du prix de la baguette du pain à 15 DA.

A cette occasion, M. Hedjal a lancé un appel à tous les boulangers les invitant à plus de sagesse et de responsabilité pour éviter les sanctions prévues par la Loi.

A signaler que des brigades d’inspection et de contrôle ont été mobilisées par la direction du commerce afin de veiller à l’application du prix du pain subventionné.