Le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni a affirmé, lundi à Sidi Bel-Abbes, que son département a pris en charge le problème d’approvisionnement en eau potable dans la wilaya à travers les solutions d’urgence qui commencent à donner les fruits sur le terrain.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de sa visite d’inspection dans la wilaya, le ministre a indiqué que les services de son département ont réussi, lundi à travers des solutions d’urgence, à mobiliser 40.000 mètres cubes d’eau par jour, faisant observer que cette quantité d’eau sera augmentée à la fin de la semaine prochaine à 50.000 m3 par jour pour atteindre à la fin du mois de février prochain 70.000 m3/jour.

Il a fait savoir, dans ce cadre, avoir procédé à la mise en service d’un projet d’alimentation en eau potable au profit de six (6) communes et groupements d’habitat, à partir le système de transfert des eaux du bassin du Chott Chergui à l’effet d’assurer une disponibilité en eau potable au profit de ces communes, qui totalisent 53.000 habitants.

Karim Hasni s’est enquis , aussi, de l’état d’avancement des travaux du projet d’approvisionnement d’autres communes dont le chef-lieu de wilaya en eau potable par le fonçage, en cours de réalisation, d’un ensemble de puits de grande profondeur dans la région de Sidi Ali Benyoub, dont la réception est prévue à la fin du mois de février prochain, en attendant l’achèvement du restant des puits avant l’été prochain et la revue en hausse du ratio de distribution pour atteindre 70.000 mètres cubes par jour.

Le ministre a rassuré que les quantités d’eau, qui manquent suite à la baisse du volume du barrage de Sidi El Abdelli (Tlemcen) assurant l’approvisionnement de 17 communes de la wilaya de Sidi Bel-Abbes en eau potable dont le chef-lieu de wilaya, seront rattrapées avant l’été prochain. Karim Hasni a souligné que les solutions apportées par le ministère pour combler le déficit en eau dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes sont provisoires en attendant le raccordement de la wilaya au réseau d’alimentation en eau à partir de la station de dessalement de l’eau de mer de Honaïne relevant de la wilaya de Tlemcen.

Il a déclaré que cette solution est pérenne sur laquelle s’est appuyée le ministère, valable pour la majorité des wilayas du nord du pays et des wilayas des Hauts plateaux, en application des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune qui a mis l’accent sur le dessalement de l’eau de mer pour offrir une disponibilité de l’eau potable. Lors de sa visite à la station de traitement et d’épuration des eaux à Sidi Bel-Abbes, en exploitation depuis 1993 et qui est dans l’incapacité de capter les quantités d’eaux usées produites par la ville et les communes avoisinantes, le ministre a instruit l’élaboration d’un dossier pour sa réhabilitation en vue d’inscrire un projet qui lui sied.

Un nombre de communes de la wilaya de Sidi Bel-Abbes dont le chef-lieu, connaissent, selon les explications fournies au ministre par les autorités de wilaya, un déficit en matière d’eau potable depuis l’été dernier, suite à la baisse du niveau d’eau au barrage de Sidi El Abdelli de la wilaya de Tlemcen qui assurait leur approvisionnement, consécutive à la faible pluviométrie.