Une commission interministérielle chargée de la réalisation du projet de la route terrestre reliant Tindouf à la ville mauritanienne de Zouerate a été installée lundi, a indiqué un communiqué du ministère des Travaux publics.

Présidée par le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri, la cérémonie d'installation s'est déroulée au siège du ministère, en présence du directeur général de l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, ajoute le communiqué.

Ont pris part à cette réunion des représentants des ministères de la Défense nationale, des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, des Finances, de l'Energie et des mines, outre la wilaya de Tindouf, la Direction générale des douanes (DGD) et la banque nationale d'Algérie (BNA), précise le communiqué.

L'installation de cette commission intervient après la signature le 28 décembre dernier d'un mémorandum d'entente dans le domaine des travaux publics portant la réalisation de cette route stratégique (800 km) par le ministre des Travaux publics, Kamel Nasri du côté algérien et le ministre le ministre mauritanien de l'Equipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou M'haïmid du côté mauritanien, et ce lors de la visite d'Etat effectuée par le président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazaouani en Algérie, à l'invitation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.