Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab a reçu lundi à Alger l'ambassadeur du Koweït en Algérie, Mohammad Al Shabo, avec lequel il a évoqué la coopération bilatérale dans le domaine énergétique, a indiqué un communiqué du ministère.

«Les deux parties ont passé en revue les relations de coopération bilatérales dans les domaines de l'énergie, en mettant en avant les opportunités d'investissement et les échanges d'expérience entre les deux pays dans le domaine des hydrocarbures», selon la même source.

Ils ont également discuté des moyens de créer des «partenariats mutuellement bénéfiques dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, qui présente plusieurs avantages aux investisseurs».

Les deux parties ont abordé par la suite, l'évolution des marchés pétroliers, et salué à ce propos le processus du dialogue entre pays Opep et non-Opep pour la stabilisation des marchés à moyen et long terme, ajoute le communiqué.