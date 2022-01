Le nombre de chômeurs a connu une baisse importante en Espagne durant l'année 2021, avec 782.232 demandeurs d'emploi en moins sur un an, a annoncé mardi le ministère espagnol du Travail. Au total, 3,105 millions de personnes étaient inscrites comme demandeuses d'emploi en Espagne à la fin de décembre, période où le chômage a connu son dixième mois consécutif de baisse avec 76.782 demandeurs d'emploi en moins par rapport à novembre, soit un recul de 2,41%.

Selon le ministère du Travail, le nombre de chômeurs "grâce à cette baisse" est désormais inférieur de "140.142 personnes" à son niveau d'avant pandémie. Il est par ailleurs en baisse dans l'ensemble des régions espagnoles. "Le chômage baisse et a déjà enchaîné 10 mois consécutifs de baisse, ce qui ne s'était pas produit dans toute la série historique.

Les données reflètent à nouveau la progression de la reprise en Espagne", s'est félicité le Premier ministre, Pedro Sanchez sur Twitter. Le chômage des jeunes, traditionnellement élevé en Espagne, a lui reculé de 143.809 personnes sur les dix derniers mois. Au total, 222.594 moins de 25 ans étaient inscrits au chômage fin déce mbre, soit le chiffre le plus bas jamais enregistré pour un tel mois.