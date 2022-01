Le déficit commercial du Maroc s'est aggravé de 26,4% durant les onze premiers mois de 2021, s'établissant à 181,015 milliards de dirhams (19,57 milliards USD), selon les indicateurs relatifs aux échanges extérieurs publiés par l'Office des changes du Makhzen.

Les importations se sont accrues de 24% par rapport à fin novembre 2020 à 474,16 MMDH (51,27 milliards USD), au moment où les exportations évoluaient de+22,5%, se situant à 293,150 MMDH (31,7 milliards USD) contre 239.375 MMDH un an auparavant, selon la même source.

Dans son Bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs en novembre, l'Office des échanges attribue l'accroissement des importations de marchandises (+24%) à la hausse des achats de la totalité des groupes de produits, principalement des produits finis de consommation (+26,315 MMDH), des produits énergétiques (+22,154 MMDH) et des demi-produits (+20,132 MMDH).

Il ressort des données recueillies par l'Office que les achats des produits finis de consommation ont continué leur hausse pour atteindre 111,767 MMDH à fin novembre 2021 contre 85,45 2MMDH à fin novembre 2020. Ce qui représente une augmentation de +30,8%.

La même source fait en outre état de la hausse de la facture énergétique de 49,3%, en raison de la hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils (+10,736 MMDH) tributaire de l'accroissement des prix de 39,1%, conjugué à l'élévation des quantités importées de 9,2% (6.019 mT à fin novembre 2021 contre 5.513 mT à fin novembre 2020). Selon les même données, il apparaît que les ventes des phosphates et dérivés ont atteint 69,192 MMDH à fin novembre 2021, en hausse de 51,9% ou +23,641 MDH par rapport à la même période de l'année précédente.