Le cours du blé s'est replié lundi à Chicago, entraînant celui du maïs, tandis que le prix du soja a terminé en hausse à cause du temps trop sec au sud de l'Amérique latine.

Le cours de l'oléagineux a encore été soutenu par le manque de pluies dans le sud du Brésil mais aussi au Paraguay et dans certaines régions de l'Argentine, a relevé Dan Cekander de DC Analysis. De plus, selon la firme d'analyse des marchés des matières premières StoneX, la production brésilienne de soja risque d'être «très basse à 134 millions de tonnes, soit 10 millions de tonnes de moins que ce que devrait prévoir le ministère américain de l'Agriculture dans son rapport Wasde la semaine prochaine», a indiqué l'analyste. Ces estimations dopaient nettement le cours. Le blé, qui a atteint des sommets en neuf ans le mois dernier, a continué de se replier alors que les inspections des exportations américaines ont été faibles.

Le boisseau de blé (environ 27 kg) pour livraison en mars 2022 a lâché 1,65% à 7,5800 dollars contre 7,7075 dollars à la dernière séance de 2021 vendredi. Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison le même mo is a abandonné 0,67% à 5,8925 dollars contre 5,9325 dollars à la précédente clôture. Le boisseau de soja (environ 27 kg) pour livraison en mars également a grimpé de 1,21% à 13,5550 dollars contre 13,3925 dollars vendredi.