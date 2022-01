Le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la Micro-entreprise, Nassim Diafat, a indiqué lundi à Djelfa que les élus locaux à travers les différentes wilayas du pays seront à l'avenir associés à l'élaboration de la cartographie des activités pour l'approbation du financement des porteurs de projets et la création de micro-entreprises.

Dans une déclaration en marge de sa visite de travail dans la wilaya de Djelfa, M. Diafat a précisé que cette démarche visant à associer les élus locaux (présidents des assemblées populaires communales et des assemblées populaires de wilaya) part du principe selon lequel ces responsables sont les mieux placés pour connaître la réalité des besoins de leurs régions, la nature de l'activité des micro-entreprises dans leurs communes.

«Au vu de la vaste étendue géographique de l'Algérie, chacune de ses régions a ses propres spécificités auxquelles il faut adapter la nature de l'activité des micro-entreprises selon les besoins du marché en vue de promouvoir l'économie nationale», a soutenu le ministre.

M. Diafat a, dans ce cadre, mis l'accent sur l'importance des micro-entreprises dans la construction de l'économie nationale, faisant remarquer que la plupart des pays aux économies prospères dépendent à 40% des micro-entreprises.

Le ministre délégué a mis en avant, à cet effet, la stratégie adoptée par son secteur qui assure un accompagnement aux jeunes promoteurs de micro-entreprises dont ils bénéficient, durant cinq (5) années, grâce aux agences d'appui, et ce, a-t-il dit, «à travers le refinancement, l'octroi de crédits d'exploitation et l'établissement de liens solides fondés sur la franchise et l'honnêteté». Dans ce sillage, M. Diafat a souligné l'impératif de «renoncer aux pratiques révolues» et de «conjuguer les efforts pour bâtir une Algérie nouvelle».

Evoquant la situation des micro-entreprises en Algérie, le ministre a fait état de 70% d'entreprises en difficulté, tandis que 30% ont réussi, d'où la nécessité d'encourager leurs entrepreneurs, s'engageant à les accueillir et à les accompagner davantage dans leurs activités avec des entreprises publiques ou étrangères.

A noter que le ministre délégué chargé de la Micro-entreprise présidera, lors du deuxième jour de sa visite de travail, l'ouverture du salon régional des micro-entreprises au niveau du complexe sportif 1er novembre au chef -lieu de wilaya.

Organisée sous le slogan «vers une économie alternative», cette édition verra la participation des exposants issus de dix (10) wilayas.