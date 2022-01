Les résultats des groupes de travail conjoints entre le ministère de l'Enseignement supérieur et celui de la Santé se traduiront par l'élaboration de textes réglementaires en vue d'améliorer le système de santé et de soins en Algérie, a indiqué, mardi à Alger, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane.

Supervisant en compagnie du ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, l'annonce des résultats des travaux de ces groupes de travail conjoints sur les comités consultatifs hospitalo-universitaires locaux et national, la révision de la grille d'évaluation des promotions dans les différents grades des enseignants hospitalo-universitaires, ainsi que sur la réforme de la formation en médecine, M. Benziane a affirmé que "les résultats des travaux de ces groupes se traduiront par l'élaboration de textes réglementaires, permettant l'amélioration du système de Santé et de soins en Algérie".

Rappelant l'évolution enregistrée de par le monde dans les programmes d'enseignement supérieur e t de sciences médicales, en sus des préoccupations professionnelles exprimées par le personnel hospitalo-universitaire notamment en ce qui concerne la réhabilitation des structures et des différentes activités des services hospitaliers, le ministre a mis en avant la nécessité de mettre en place de nouveaux mécanismes pour présenter des visions et formuler des propositions.

Il a en outre affirmé que son secteur s’attèlera à "appliquer une stratégie de développement inscrite au titre du plan d’action du secteur de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, visant à approfondir la réforme de l’enseignement, de la formation et de la recherche dans les sciences médicales afin d'assurer un enseignement de qualité".

Pour ce faire, poursuit le ministre, "nous coordonnons avec le secteur de la santé en vue de rapprocher les points de vue et d'oeuvrer ensemble au développement et à la promotion des formations dans le domaine des sciences médicales".

De son côté, M. Benbouzid s’est engagé à "transmettre toutes les préoccupations des membres des comités au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, assurant de la disposition de son ministère à réunir toutes les conditions nécessaires en vue d’une application "idoine" des résultats de travail de ces comités.

Le ministre de la Sa nté a également estimé que le travail de ces comités vient en continuité du travail accompli et qu'il reste d'autres efforts à déployer en réponse aux exigences de la médecine et des centres hôspitalo-universitaires.

Au regard de la situation épidémiologique "stable et maîtrisée" de la Covid-19, la conjoncture est "désormais propice au travail", a estimé M. Benbouzid, réitérant les objectifs futurs, la réhabilitation du système de santé, le relèvement du niveau des universités et des hôpitaux, car, a-t-il expliqué, nous sommes dans une situation qui nous oblige à se comparer à ce qui se fait dans les pays avancés ".