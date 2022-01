Trente (30) personnes sont décédées et 1351 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus, durant la période du 26 décembre 2021 au 1 er janvier 2022, à travers plusieurs wilayas du pays, indique mardi un bilan établi par la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'El-Bayadh, avec cinq morts et huit blessés suite à dix accidents, précise la même source.

Dans le cadre des activités de lutte contre le coronavirus (Covid-19), les unités de la Protection civile ont effectué durant la même période, 187 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, pour rappeler aux citoyens la nécessité du port de la bavette ainsi que les règles de la distanciation physique.

Les mêmes unités ont également effectué 88 opérations de désinfection générale à travers le territoire national, ayant touché des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, ajoute la même source.