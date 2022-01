Les services de la police judiciaire de la wilaya d'Oran ont découvert un atelier clandestin de production, de préparation d’épices et d’emballage dans la wilaya et saisi plus de 10 tonnes de différentes épices destinées à la vente et à la consommation, a-t-on appris lundi auprès de la sûreté de wilaya.

La brigade économique et financière de la police judiciaire a découvert, en collaboration avec la direction du commerce, cet atelier clandestin destiné à la préparation de différentes épices culinaires destinées à la consommation et à leur emballage, utilisant une marque commerciale contrefaite, ainsi que la saisie de 10,480 tonnes de différentes variétés d'épices.

L'opération est intervenue suite à des informations parvenues à la brigade économique et financière relevant de la police judiciaire, faisant état d’un individu ayant transformé un entrepôt en atelier de production, de préparation d'épices à Oran pour les revendre à des magasins, a-t-on souligné à la cellule de communication et des relations publiques.

Après accomplissement de toutes les procédures légales et obtention d’un mandat du procureu r de la République près le tribunal d’El Othmania, l'atelier a été perquisitionné par la police en présence de représentants de la direction du commerce.

L'équipement et les matériaux d'emballage et de broyage, la quantité mentionnée d’épices, des boîtes vides portant des marques connues sur le marché local et des sachets vides pour l'emballage et autres ont été ainsi découverts et saisis, a-t-on fait savoir.

Des mesures judiciaires ont été prises à l'encontre du propriétaire de l’entrepôt pour «délit de contrefaçon, d'usage d'une marque sans dépôt ni enregistrement, défaut de facturation, non respect des règles d'hygiène, absence de marque commerciale et absence de licence d'exploitation commerciale», a-t-on signalé.