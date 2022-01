Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a tenu lundi une réunion avec le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la Connaissance et des Start-up, Yacine El-Mahdi Walid au cours de laquelle l'accent a été mis sur les voies de renforcement de la coopération entre les deux secteurs en matière d'accompagnement et de soutien aux startups, a indiqué un communiqué du ministère.

Les deux parties ont examiné, lors de cette réunion tenue au siège du ministère de l'Industrie, les mécanismes de renforcement des structures d'appui disponibles au niveau des deux secteurs en vue d'accompagner les startups à travers la définition du cadre de coopération entre l'Agence nationale de développement de la PME et de la promotion de l'innovation et l'établissement de promotion et gestion des structures d'appui aux start-up (Algeria Venture)», ajoute le communiqué.