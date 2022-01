La Chine, la France, les Etats-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni et la Russie, se sont engagés pour «prévenir la guerre nucléaire et éviter les courses aux armements», ont annoncé lundi dans une déclaration conjointe les pays concernés.

En perspective de la 10e Conférence d’examen du TNP (Traité de non-prolifération ), les cinq puissances publient une déclaration conjointe des chefs d’Etat et de gouvernement sur leur détermination à «prévenir la guerre nucléaire et à éviter les courses aux armements», qui affirme «qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée».

La République populaire de Chine, les Etats-Unis d’Amérique, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et la Fédération de Russie considèrent qu’»il est de leur responsabilité première d’éviter une guerre entre Etats dotés d’armes nucléaires et de réduire les risques stratégiques».

«Nous affirmons qu’une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée.

Compte tenu des conséquences de grande ampleur qu’aurait l’emploi d es armes nucléaires, nous affirmons également que celles-ci, tant qu’elles existent, doivent servir à des fins défensives, de dissuasion et de prévention de la guerre. Nous sommes fermement convaincus de la nécessité de prévenir la poursuite de la dissémination de ces armes», soulignent les signataires.

Et de poursuivre: «Nous réaffirmons l’importance de traiter les menaces nucléaires et soulignons la nécessité de préserver et de respecter nos accords et engagements bilatéraux et multilatéraux en matière de non-prolifération, de désarmement et de maîtrise des armements».

«Nous demeurons déterminés à respecter nos obligations en vertu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), notamment celle qui figure à l’article VI de poursuivre de bonne foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, et sur un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace», ont-ils soutenu.