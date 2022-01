La sélection nationale des luttes associées devrait effectuer trois stages et participer également à trois tournois internationaux en perspective du championnat d’Afrique, prévu en mai prochain au Maroc et des Jeux méditerranéens, prévus l’été prochain à Oran, a indiqué l’entraineur national de la lutte libre, Fayçal Aoun.

Le championnat d’Algérie, organisé le week-end dernier à Oran, s’inscrit d’ailleurs dans le cadre d’une prospection lancée par la direction technique nationale en vue de dénicher de nouveaux athlètes pour renforcer les rangs de la sélection algérienne, a fait savoir à l’APS M. Aoun.

En outre, le niveau ayant caractérisé la relance des activités de la discipline après près de deux années d’arrêt pour prévenir le Coronavirus est jugé «satisfaisant», selon l’entraineur national de la lutte libre.

«Malgré la longue période d’inactivité, les athlètes ayant participé au championnat national ont fait preuve d’une grande détermination. L’enjeu, qui était d’engager de nouveaux lutteurs au profit de l’équipe nationale en prévision des prochains challenges, a été une motivati on supplémentaire pour les participants afin de donner le meilleur d’eux-mêmes», s’est-il réjoui. Cela s’est traduit, selon le sélectionneur national, par cette «concurrence féroce qui a marqué les différents combats», ajoutant que l'épreuve a permis de découvrir deux athlètes au profil recherché qu’il compte intégrer dans les rangs de l’équipe nationale dès le prochain stage.

M. Aoun a, en outre, estimé que la participation dans ce championnat national des lutteurs de la sélection nationale militaire est, quant à elle, derrière le «bon niveau» de la compétition, «vu que ces derniers ont poursuivi leur préparation au niveau de leur site au Centre de préparation des équipes nationales militaires de Ben Aknoun», a-t-il expliqué.

Près de 400 lutteurs (hommes et femmes) représentant une quinzaine de ligues de wilayas ont pris part au championnat d’Algérie, abrité récemment par le Palais des sports «Hammou-Boutelilis», et qui a vu une domination des lutteurs des équipes nationales civile et militaire dans les épreuves programmées dans trois spécialités (lutte libre, lutte gréco-romaine et lutte féminine), rappelle-t-on.