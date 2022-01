Le fait de rester devant la télévision constituerait l'un des comportements sédentaires les plus à risque, selon une étude australienne. En effet, cela favoriserait l'obésité chez les enfants. Dans le monde, près de 43 millions d'enfants de moins de 5 ans seraient en surpoids ou obèses, selon les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Pour tenter d'éradiquer ce fléau, les chercheurs tentent d'en identifier les facteurs de risque. Le simple fait que les plus jeunes restent assis devant la télévision en ferait partie, selon une nouvelle étude des chercheurs de l'Université South Australia (Australie). En effet, rester devant un écran augmenterait davantage le risque d'être atteint d'obésité infantile que de jouer aux jeux vidéo, par exemple.

2,5 À 3 HEURES DE TÉLÉVISION PAR JOUR

Pour cette étude, publiée dans l'Obesity Research & Clinical Practice fin 2018, les scientifiques ont évalué les comportements sédentaires de 234 enfants australiens âgés de 10 à 13 ans. Parmi eux, 130 présentaient un poids santé, tandis que 104 étaient considérés comme obèses. L'équipe de l'université australienne a examiné l'impact de différents comportements dits d'« assise », comme regarder la télévision, jouer à des jeux vidéo ou sur l'ordinateur, s'asseoir pour manger ou voyager en voiture. Au final, les jeunes passaient plus de 50 % de leur journée assis (sans compter le sommeil). En moyenne, ils regardaient la télévision 2,5 à 3 heures par jour. Et cette activité s'est révélé être le comportement inactif le plus associé à l'obésité, tant chez les garçons que chez les filles. « Il n'est pas étonnant de voir que plus un enfant est inactif, plus ses risques de surpoids augmentent, commente dans un communiqué l'auteure de l'étude, la Dre Margarita Tsiros, mais tous les comportements sédentaires ne se valent pas lorsqu'il est question du poids des enfants. Ces recherches montrent que le temps passé assis est moins important que ce qu'ils font lorsqu'ils restent assis. Par exemple, certains types d'activité sont plus fortement associés à la graisse corporelle chez l'enfant que d'autres, et le temps passé à regarder la télévision semble être le pire fautif. »

DE GRAVES PROBLÈMES DE SANTÉ

Toutefois, des différentes semblent se dessiner entre les garçons et les filles.

Les garçons avaient tendance à regarder davantage la télévision, à raison de 37 minutes par jour, mais ils passaient également plus de temps à jouer aux jeux vidéo.

« Les garçons qui restent assis plus de 30 minutes peuvent aussi afficher une plus importante masse graisseuse, il est donc important de surveiller le temps passé devant les écrans et assis pour s'assurer qu'ils font régulièrement des pauses », ajoute la docteure.

Les chercheurs rappellent qu'un enfant en surpoids présente des risques accru de développer de graves problèmes de santé, comme le diabète de type 2, l'hypertension artérielle ou le cholestérol. Il peut également être confronté à des problèmes sociaux et d'estime de soi, ainsi qu'à des difficultés à faire certaines activités. « Un enfant en surpoids a plus de chances de devenir un adulte en surpoids. Il est donc essentiel de lutter contre les comportements malsains dans l'enfance », conclut Margarita Tsiros.