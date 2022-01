L'obésité infantile serait un facteur de risque d'arthrose à l'âge adulte. L'obésité infantile augmenterait le risque d'arthrose du genou et de la hanche à l'âge adulte, selon les résultats d'une étude publiée présentée au Congrès européen annuel de rhumatologie (EULAR 2018).

L'obésité et l'arthrose sont deux problèmes de soins de santé interdépendants qui affectent une grande partie de la population adulte dans le monde, mais l'étude de la causalité dans cette association est difficile en raison de facteurs confondants. Pour tester l'hypothèse que l'association entre l'obésité et l'arthrose est causale, les chercheurs ont utilisé une méthode connue sous le nom de "randomisation mendélienne", qui utilise des variantes génétiques pour déterminer si un biomarqueur a un effet sur le risque de développer une maladie.

"L'obésité dans l'enfance et l'âge adulte est un problème de santé publique important", a déclaré le professeur Johannes W. Bijlsma, président de l'EULAR. "Ces données montrant une relation causale avec l'arthrose devraient ajouter un nouvel élan pour s'attaquer au problème de l'obésité et réduire les incapacités qui y sont liées."

Les résultats de l'étude ont révélé que l'indice de masse corporelle (IMC) des adultes augmente significativement la prévalence de l'arthrose, de l'arthrose du genou ou de la hanche de 2,7 %, 1,3 % et 0,4 % par unité (1 kg / m2). Mais aussi que L'IMC chez les enfants a favorisé de façon significative la prévalence de l'arthrose, de l'arthrose du genou ou de la hanche autodéclarée de 1,7 %, 0,6 % et 0,6 % par unité d'IMC, respectivement. Aucune association n'a été trouvée entre l'IMC de l'adulte ou de l'enfant et l'arthrose de la main.

"Nos résultats suggèrent que l'effet de l'IMC des adultes semble être plus fort sur les genoux, tandis que l'IMC infantile pourrait avoir un impact similaire sur le risque d'arthrose du genou et de la hanche", a déclaré le professeur Prieto-Alhambra. "Fait intéressant, nos résultats contredisent les études antérieures qui ont trouvé une association entre l'obésité et l'arthrose de la main."