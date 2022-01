La carence en vitamine D chez les femmes enceintes pourrait augmenter le risque d'obésité chez les bébés pendant leur enfance et à l'âge adulte. Les enfants de 6 ans nés de mères ayant de très faibles niveaux de vitamine D pendant leur premier trimestre de grossesse avaient un tour de taille plu grand et un poids plus élevé que ceux dont les mamans n'étaient pas carencées, selon les résultats d'une étude publiée dans la revue médicale Pediatric Obesity.

Les chercheurs de l'Université de Californie du Sud (USC) aux Etats-Unis ont réalisé une étude avec 532 couples mère-enfant en Grèce. Les concentrations maternelles en vitamine D ont été mesurées lors de la première visite prénatale. La santé et le poids de l'enfant ont été mesurés à 4 et 6 ans.

LA VITAMINE D CONTRE L'OBÉSITÉ

Les résultats de l'étude ont montré qu'à 6 ans, les enfants nés de mères carencées en vitamine D pendant leur premier trimestre de grossesse avaient des tours de tailles plus grands d' environ un centimètre et demi en moyenne et 2% de plus de graisse corporelle que les autres enfants. "Ces augmentations peuvent ne pas sembler importantes, mais un centimètre et demi d'augmentation du tour de taille est un gros problème, surtout si vous prévoyez ce surplus de graisse à travers leur durée de vie", a expliqué Vaia Lida Chatzi , auteure principale de l'étude et professeure agrégée de médecine préventive. "Il est possible que les enfants de mères ayant une faible teneur en vitamine D aient un indice de masse corporelle et une graisse corporelle plus élevés parce que la vitamine D semble perturber la formation de cellules graisseuses", a déclaré la chercheuse.

Avant d'émettre des recommandations de prescriptions de vitamine D pendant la grossesse, des essais cliniques doivent être mises en place pour confirmer ses résultats et déterminer le dosage de la supplémentation.

"Les niveaux élevés de vitamine D pendant la grossesse pourraient protéger contre l'obésité infantile, mais plus de recherches sont nécessaires pour confirmer nos résultats. Les suppléments de vitamine D en début de grossesse constituent une solution facile pour protéger les générations futures. "