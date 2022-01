Trois questions sur le mal de ventre de l'enfant au Dr Harry Monsonego, pédiatre. Effectivement, les enfants anxieux expriment souvent de cette façon leurs soucis familiaux (séparation des parents) ou scolaires. Quand il ne veut plus aller à l'école, les symptômes apparaissent le dimanche soir ou le lundi matin !. Je leur prescris une préparation homéopathique antistress et conseille parfois un soutien psychologique.

Sinon, le mal de ventre est-il forcément d’ordre digestif ?

Pas toujours. Lorsqu’il a contracté une angine ou une infection virale, par exemple, l’enfant de moins de 10 ans se plaint souvent exclusivement du ventre. Tous les pédiatres ont le réflexe de regarder sa gorge, sachant que des ganglions se développent alors dans l’abdomen, occasionnant les douleurs. Les troubles digestifs peuvent également une authentique migraine : 5 % des enfants seraient concernés et, au début, ils n’ont pas forcément mal à la tête. Dans les deux cas, l’ibuprofène est le meilleur recours.

Beaucoup d’enfants souffrent aussi de constipation banale, ce que montre une radiographie de l’abdomen. Boire une eau comme l’Hépar peut suffire à régler le problème. On peut aussi conseiller un laxatif doux.

Enfin, certains sont déjà victimes du syndrome du côlon irritable. Il se manifeste par de fortes douleurs abdominales, que l’on soulage en prescrivant des antispasmodiques et en adaptant l’alimentation.

Mal de ventre : quand faut-il réellement s’inquiéter ?

Tant que la croissance de l’enfant est bonne, il y a peu de risques d’avoir affaire à une maladie plus embêtante : intolérance au gluten, allergie alimentaire ou inflammation chronique de l’intestin (maladie de Crohn).