Un total de 23 mini zones d'activité réparties entre 13 communes de la wilaya de Bordj Bouarreridj seront «prochainement» aménagées pour booster l'investissement local, a-t-on appris dimanche du chef de l'exécutif local, Mohamed Benmalek.

Au cours de la première réunion de l'exécutif avec les nouveaux présidents des Assemblées populaires communales (APC), le wali a expliqué qu'une «nouvelle stratégie a été adoptée pour concrétiser les objectifs de développement local à travers la création de la richesse et des postes d'emploi, en aménageant 23 nouvelles zones d'activité dans 13 communes». «Les unités de production de ces zones d'activité contribueront à la consolidation du budget des communes souffrant de déficit financier et ce en collaboration avec les différentes instances administratives en vue de lever les entraves bureaucratiques», a-t-il ajouté.

Toutes ces mesures versent dans l'intérêt du citoyens afin d'améliorer son cadre de vie notamment dans les communes ne disposant pas de zones d'activités et de zones industrielles leur permettant de bénéficier de projets dans le domain e du soutien et de la promotion de l'investissement et de l'industrie, a souligné le responsable.

Dans ce cadre, il a indiqué que ces zones seront raccordées aux réseaux divers pour permettre aux jeunes investisseurs de concrétiser leurs projets et créer des start-up. Au terme de la réunion, le chef de l'exécutif local a estimé que le développement nécessite la conjugaison des efforts, notamment au sein des Assemblées élues, appelant les élus locaux à œuvrer pour répondre aux aspirations des citoyens à travers l'amélioration de leur cadre de vie et la promotion de l'investissement considéré comme le moteur principal du développement et de l'économie locale.