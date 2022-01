La Coopérative de céréales et de légumes secs (CCLS) de la wilaya de Tissemsilt a livré, à ce jour, plus de 33.000 quintaux de semences aux céréaliculteurs, dans le cadre de la campagne labours-semailles de cette saison, a-t-on appris lundi auprès de la direction des services agricoles (DSA).

Le chef de service production végétale et animale, Maamar Medjahed a indiqué que cette quantité, livrée aux agriculteurs au guichet unique depuis le début du mois d’octobre dernier, est constituée de plus de 31.100 qx de semences de blé dur, plus de 1.500 qx de blé tendre, 335 qx d'orge et 48 qx d'avoine.

Le guichet unique de Tissemsilt a reçu, dans le cadre de la campagne labours-semailles, qui est en cours, plus de 400 dossiers de producteurs de céréales, dont 334 agréés par l'agence de la Banque d'agriculture et du développement rural (BADR), dans le cadre du crédit Rfig, soit un montant de plus de 45 millions DA. Le même responsable a fait savoir que la campagne labourssemailles actuelle enregistre un taux d’avancement de 77%, considérant que le rythme de la campagne est désormais "avancé compte ten u des conditions climatiques appropriées. Cette campagne a ciblé, jusqu'à présent, plus de 61.000 hectares sur un total de 79.132 ha comme zone programmée pour la production céréalière pour cette saison.

La DSA a mobilisé divers moyens pour la réussite de cette campagne, dont 1.910 tracteurs et 3.041 équipements de labours et a également élaboré un programme de vulgarisation pour la campagne agricole en cours comportant des journées de sensibilisation pour mettre en exergue les mécanismes de mobilisation et les moyens d'appui apportés par l'Etat aux agriculteurs. La wilaya de Tissemsilt a réalisé, au cours de la dernière campagne moissonbattage, une production de plus de 316.000 qx de différentes variétés de céréales, selon les statistiques du même service de la DSA.