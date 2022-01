Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar a invité, lundi à Alger, les entreprises Algériennes et Mauritaniennes à investir dans les deux pays, a indiqué un communiqué du ministère.

Le ministre s'exprimait lors d'une audience accordée au siège du ministère à une délégation parlementaire mauritanienne, conduite par le président de la commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale de la Mauritanie, Mokhtar Ould Khelifa, une audience lors de laquelle les deux parties ont examiné les moyens de consolider le partenariat entre l'Algérie et la Mauritanie, a précisé le communiqué.

Le ministre a également rappelé les liens "fraternels et historiques" existant entre les deux pays voisins, relevant la détermination de l'Algérie à renforcer ses liens économiques avec la Mauritanie, notamment à travers l'augmentation des échanges commerciaux bilatéraux, ajoute-t-on de même source.

M. Zeghdar a fait savoir, dans ce sens, que l'instruction du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour l'ouverture d'une ligne maritime entre l'Algérie et la Mauritanie s'inscrit dans ce cadre. Le ministre a invité les entreprises algériennes à investir en Mauritanie et les entreprises mauritaniennes à faire de même en Algérie en vue de permettre "l'échange d'expériences auquel aspirent les deux pays, notamment dans les secteurs de l'Industrie, de l'industrie agroalimentaire, des mines et de la pêche".

Il a souligné, dans ce cadre, le rôle des parlementaires dans les deux pays "en tant que force de proposition" pour raffermir les relations bilatérales. Pour sa part, le président de la délégation mauritanienne a exprimé "la volonté de son pays de propulser la coopération économique avec l'Algérie et à bénéficier de son expérience dans le domaine industriel", soulignant que "sa délégation était impressionnée par les différents produits industriels, qu'elle a observé durant sa visite à plusieurs entreprises dans différentes wilayas du pays, commercialisable en Mauritanie".

De leur côté, les membres de la délégation ont relevé "les différentes opportunités de coopération offertes pouvant constituer une plateforme pour un partenariat fructueux entre les deux pays".