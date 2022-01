Pas moins de 82 exposants sont attendus au 2eme Salon international du produit national «Production-Exportation», prévue du 24 au 27 janvier courant à El-Oued, a-t-on appris des organisateurs.

Des opérateurs représentant des entreprises locales et nationales, publiques et privées, animeront ce salon pour faire connaître leurs produits, explorer des opportunités d’exportation et conclure en ce sens des accords avec le partenaire étranger, a indiqué à l’APS le directeur-général de la société de services «El-Fahd-Expo», Fayçal Houamdi.

Parmi les entités retenues pour participer au Salon, des entreprises nationales publiques et privées, leaders dans leur domaine, et présentant des produits, de qualité et convoités sur les marchés internationaux, notamment africain, et donc éligibles à l’exportation, a expliqué M.Houamdi.

Seront également présentes des institutions d’appui, telles que les assurances et les banques, dont les représentants vulgariseront les mécanismes d’accompagnement et les facilitations en vigueur pour soutenir l’investissement industriel productif, a-t-il ajouté.

Des hommes d’affaires de huit (8) pays africains (Libye, Tunisie, Mauritanie, Sénégal, Burkina-Faso, Bénin, Niger et Mali) seront aussi présents au Salon, dans le but de conclure des accords de partenariat et de coopération avec les opérateurs algériens concernant le placement du produit algérien sur le marché africain.

Selon les organisateurs, ce Salon est l’occasion de valoriser le potentiel des entreprises algériennes et d’ancrer la culture de l’exportation chez le producteur local, dans les industries de transformation et autres, en plus de mettre en avant les besoins et préoccupations des opérateurs activant dans le domaine de l’export, et de favoriser l’échange d’expériences dans les segments de la production et de l’exportation.

Le 2ème Salon international du produit national «Production-Exportation» est organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie «CCI-Souf», en coordination avec la société «El-Fahd-Expo».