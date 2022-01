Quelque 26 centres de vaccination du personnel du secteur de l’éducation contre le coronavirus sont mobilisés à travers la wilaya de Tissemsilt, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale de la santé.

Une large campagne de vaccination du personnel du secteur de l’éducation a été lancée, à travers 16 centres installés au niveau des unités de dépistage et de suivi des CEM et des lycées en plus de dix centres opérationnels au niveau des unités de santé de proximité dont des polycliniques et salles de soins.

Quelque 25 équipes médicales et paramédicales fixes et mobiles sont mobilisées pour mener à bien cette opération de vaccination ciblant 10.000 enseignants, fonctionnaires et agents du secteur de l’éducation des 22 communes de la wilaya.

Un intérêt particulier est accordé aux établissements scolaires situés dans les zones rurales éloignées, a-t-on indiqué.

Par ailleurs, une cellule de wilaya composée de cadres des directions de l’éducation et de la santé a été installée pour suivre le déroulement de cette campagne tout au long de 12 jours.

Parallèlement à c ette opération, la direction de l’éducation a lancé une campagne de sensibilisation visant les fonctionnaires du secteur.

Celle-ci comprend des spots diffusés sur les ondes de la radio régionale de Tissemsilt, des bulletins partagés sur les réseaux sociaux et une opération d’affichage au niveau des établissements scolaires et du siège de la direction de l’éducation.

Cette campagne vise la vaccination de plus de 50 pc du personnel du secteur de l’éducation contre le coronavirus, a-t-on fait savoir.