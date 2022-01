Une vaste campagne de sensibilisation de prévention contre la pandémie de Covid-19 et de désinfection a été lancée dimanche à partir du siège de la wilaya d’El Bayadh, a-t-on appris des services de la wilaya.

Cette opération dont le coup d'envoi a été donné par le wali d’El Bayadh, Farid Mohammadi, en présence des autorités locales, a vu la mobilisation de tous les moyens humains et matériels pour sa réussite, avec la participation de divers secteurs dont la sûreté et la gendarmerie Nationales, la protection civile, les secteurs de la santé et de la population, de l'environnement, des transports et des forêts et l'Office national d’assainissement ,selon la même source. La campagne cible les artères principales, les places publiques, les établissements scolaires, les administrations publiques et autres espaces publics au chef-lieu de wilaya, a-t-on indiqué.

Les autorités locales ont initié, au niveau des communes et daïras de la wilaya, des campagnes similaires de sensibilisation et de désinfection pour exhorter les citoyens à respecter les mesures de prévention et de se faire vacciner, sachant que les pouvoirs publics ont mobilisé tous les moyens pour la vaccination et la direction de la santé a réservé plus de 30 unités et des équipes mobiles au profit des habitants des zones éloignées.

Dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation de la pandémie, le wali d’El Bayadh a pris en fin décembre dernier la décision portant obligation du port du masque dans les administrations publiques pour le personnel et les administrés, ainsi que dans les espaces commerciaux et les moyens de transport, en plus du déroulement de toutes les compétitions sportives sans public et du renforcement des campagnes de sensibilisation préventives.