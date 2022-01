L'attaquant de l'équipe nationale des moins de 20 ans (U20) Mohamed Rafik Omar, a été "officiellement" sollicité par le club espagnol Real Valladolid CF le Portugais du Sporting Lisbonne, en vue d'une éventuel recrutement, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) lundi dans un communiqué publié sur son site officiel.

Formés à l'Académie de la FAF de Khemis Meliana, Mohamed Rafik Omar, Mohamed Kerroum, Salaheddine Zaoui, et Ouaniss Bouzahzah, ont séjournés en Espagne du 7 au 31 octobre dernier, pour effectuer des essais au niveau des clubs suivants : le Real Valladolid CF, l'Espanyol de Barcelone, Girona CF, CD Leonesaet, et Tarragona FC, précise la même source.

"Mohamed Rafik Omar, et après son passage en Espagne avec son coéquipier Mohamed Kerroum chez les U19 du Real Valladolid CF durant deux semaines, a été sollicité par ce club pour un recrutement, comme l'a confirmé le directeur sportif Fran Sanchez.

Tout comme le Sporting du Portugal qui s'est mis officiellement de la partie pour demander les services du jeune Académicien Omar", a expliqué la FAF.

L'instance fédérale précise que "bien que n'ayant pas encore atteint lÆâge pour être transférés, Mohamed Kerroum, Mohamed Rafik Omar, Salaheddine Zaoui et Ouaniss Bouzahzah avaient reçu l'aval du président Amara Charaf-Eddine pour séjourner en Espagne pour effectuer des essais" Durant la semaine du 9 au 14 octobre, Zaoui et Bouzahzah se sont entraînés au niveau de l'Académie Culturelle Léonesa et ont pris part à un match-test, "où ils ont laissé une forte impression auprès du directeur sportif, Ricardo Pozo".

Le club de la ville de Léon et à travers Felipe Llamazares, a proposé un projet de partenariat avec l'Académie de la FAF, qui est en ce moment à l'étude, poursuit la FAF.

Dans le cadre d'une éventuelle collaboration entre la Fédération espagnole (RFEF) et la FAF, concernant les sélections des jeunes catégories, de Futsal et la formation des entraîneurs, "une séance de travail a eu lieu le jeudi 21 octobre au siège de la RFEF entre José Francisco Molina, directeur des équipes nationales (DEN), Abdelkrim Benaouda, directeur technique national (DTN) adjoint de la FAF, et Vicente Girona, directeur de l'Académie de la FAF de Khemis Miliana".

Enfin, les deux parties ont retenu "le principe de faire participer nos jeunes sélections à de prestigieux tournois internationaux en Espagne, pour les footballeurs nés en 2006 et 2007", conclut la FAF.