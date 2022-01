L'état de notre peau dépend de nombreux facteurs environnementaux : ce qu'on appelle l'exposome. Quels sont ses effets sur la peau ? Et comment nous en protéger ?

QU'EST-CE QUE L'EXPOSOME ?

L'exposome est un concept récent. Créée en 2005 par le Pr Christopher Wild, alors directeur du Centre international de recherche contre le cancer (CIRC), cette notion a été introduite en 2015 dans la loi française (article 1 de la Loi Touraine de Santé publique). D'après sa définition, "l'exposome est la mesure cumulative des influences environnementales associées aux réponses biologiques tout au long de la vie, prenant en compte les expositions provenant de l'environnement, de l'alimentation, du comportement ou encore des procédés endogènes". Appréhender l'exposome nécessite la prise en compte d'une infinité de variables : exposition solaire, pollution atmosphérique et industrielle (ozone, particules fines, métaux lourds), conditions climatiques (température, humidité), alimentation, style de vie (stress, sommeil, alcool, tabac, activité physique), variations hormonales, mais aussi bruit, conditions de travail, niveau de vie, prise de médicaments, modes de déplacement ou encore présence d'espaces verts près de chez soi...

Autrement dit, tout notre environnement physique, biologique et social ; à tous les âges de la vie, dès la conception -et peut-être même avant.

UN NOMBRE DE CAUSES MULTIPLES

Mais l'exposome prend aussi en compte la multiplication de ces expositions (par exemple : aller bronzer sur la plage une semaine par an ou s'exposer quotidiennement), leur durée (quelques minutes ou plusieurs heures), la période de la vie (in utero, enfance, adolescence, vie adulte), la voie de contact (peau, poumon, alimentation).

Les chercheurs visent désormais à étudier les facteurs de risques non génétiques de nos maladies de civilisation - cancer, diabète, affections cardiovasculaires, asthme... Après le déchiffrage du génome humain au tournant des années 2000, les scientifiques pensaient qu'ils trouveraient dans notre ADN les causes de ces pathologies, et les moyens de les traiter.

Mais il s'est avéré que ces expositions répétées et à long terme influencent nos gênes par le biais de marqueurs épigénétiques qui entourent les gènes et les activent ou les éteignent.

QUELS SONT LES EFFETS DE L'EXPOSOME SUR LA PEAU ?

La peau est notre organe le plus vaste - environ 2 m2 - c'est loin de n'être qu'une simple enveloppe. C'est notre barrière protectrice, mais aussi le miroir de notre santé. Elle est directement impactée par l'exposome. Lorsque sa couche superficielle est atteinte, elle devient vulnérable à tous ces facteurs qui, en agissant de concert, peuvent à long terme détériorer les cellules et mécanismes de régénération, accélérant le vieillissement cutané. De plus, l'exposome influe sur le microbiome cutané, cet écosystème de bactéries, virus et micro champignons présents sur et dans la peau qui interagit avec nos cellules pour sa bonne santé. Il peut entraîner un déséquilibre de ce microbiome dont résultent la production de radicaux libres, des réactions inflammatoires ou encore la dégradation des fibres de collagène et d'élastine dans le derme, par exemple, mais aussi des pathologies cutanées.

Ainsi, une étude sur 9000 enfants dans 6 villes françaises a montré que ceux qui étaient le plus exposés à la pollution avaient un risque accru de développer de l'asthme et de la dermatite atopique (eczéma). Une autre étude, de l'Institut de recherche environnementale de Leibniz (Allemagne) sur 800 femmes allemandes et asiatiques, a établi que l'exposition conjointe aux ultraviolets et à la pollution conduit à l'apparition de lentigos (taches de vieillesse).

COMMENT SE PRÉMUNIR ?

L'étude de l'exposome n'en est encore qu'à ses débuts. Pour l'instant, elle se concentre sur des facteurs tels que le stress, le microbiome, le climat, l'alimentation, la consommation de tabac ou d'alcool, les rayons ultraviolets ou la lumière bleue.

Pour se prémunir des influences de l'exposome, il y a évidemment des conseils de bon sens : bien dormir, manger équilibré, boire de l'eau en quantité suffisante, réduire son stress, bien nettoyer sa peau au quotidien pour ôter les particules polluantes, l'hydrater avec des soins enrichis en antioxydants, appliquer une protection solaire à chaque exposition, même en hiver.

A LA RECHERCHE DE NOUVELLES MOLÉCULES

Les fabricants d'actifs cherchent à créer des molécules, d'origine végétale ou non, qui agissent comme des boucliers : mécaniques pour empêcher les particules polluantes de se fixer sur la peau (sorte de bio film de surface créé par des sucres complexes), biologiques pour prévenir et réparer les effets de métaux lourds ou de la fumée de cigarette, ou apaisants pour les peaux fragiles et exposées régulièrement, par exemple au stress ou à des écarts de température.

D'autres pistes, comme les cosmétiques personnalisés, sont envisagées.