La priorité est donc de reconstituer le film protecteur de la peau, pour l'aider à conserver sa concentration en eau. Phytothérapie, aromathérapie ou homéopathie : plusieurs solutions douces s'offrent à vous.

Les solutions phyto

• L'huile de bourrache pour assouplir

"Rien de tel que cette huile vierge très riche en bons oméga 6, réputés anti-inflammatoires légers, pour favoriser l'assouplissement et la résorption des dartres sèches sur les tempes, le front, le cou, le nez, les oreilles", explique Julien Kaibeck, expert en cosmétique naturelle. La solution est simple : on masse 2 à 3 gouttes d'huile vierge de bourrache 2 à 3 fois par jour sur la plaque sèche et squameuse. En quelques jours, la peau retrouve son aspect naturel.

À noter : l'huile de bourrache peut également se prendre en interne, sous forme de capsules. Les indications d'une cure d'huile de bourrache (2 à 3 capsules par jour pendant 3 semaines) sont multiples : cheveux ou ongles ternes ou fragiles, peau sèche, eczéma, mais aussi dérèglement du cycle féminin, syndrome prémenstruel, constipation…

• L'huile d'onagre et les fleurs de lys pour réparer

Adepte des recettes maison, vous pouvez vous concocter une huile réparatrice :

Faire macérer dans un pot en verre 50 g de fleurs de lys dans de l'huile d'onagre (l'huile doit à peine recouvrir les fleurs).

Faire bouillir le pot 2 heures au bain-marie.

Laisser refroidir, filtrer puis, au coucher, bien masser les dartres avec cette huile.

La recette aroma

Une recette de Thierry Folliard, naturopathe, pour faire disparaître les dartres. Mélanger dans un flacon de 10 ml :

2 ml d'HE de bois de Hô

1 ml d'HE de niaouli

Compléter avec de l'huile végétale de rose musquée du Chili ou de calophylle.

Appliquer 2 fois par jour pendant 7 jours.

Pourquoi ça marche ?

L'huile essentielle de bois de Hô (alternative à celle de bois de rose dont les ressources tendent à disparaître) est cicatrisante et favorise la régénération cutanée, tout comme celle de niaouli.

L'ordonnance homéo

• En cas de dartres

"Utiliser les remèdes anti-peau sèche à choisir en fonction de votre situation" explique le Dr Martine Gardénal, médecin-homéopathe.

Bryonia 7 CH si votre peau, vos muqueuses, votre bouche sont très sèches.

Alumina 5 CH si votre peau est sèche, fine et si vous êtes constipé(e).

"Si c'est un champignon (une consultation doit le confirmer), on ajoutera un remède antimycose" :

Calendula TM, matin et soir en application

Candida albicans 15 CH, 3 granules 2 ou 3 fois par jour.