On a beau se tartiner de crème ultra-riche (et parfois ultra-chère), rien n'y fait : le visage tiraille, les lèvres

craquent, les mains et les pieds sont rêches comme du papier de verre, et quant aux jambes, c'est peau

de croco! Nourrir la peau de l'extérieur, c'est indispensable. Mais de l'intérieur, c'est tout aussi important.

Véritable enveloppe corporelle, notre peau est notre interface avec le monde extérieur. En première ligne face aux agressions saisonnières, elle est exposée au froid, à l'humidité, au vent, mais aussi à l'air sec des ambiances surchauffées. En hiver, la barrière cutanée est moins imperméable que le reste de l'année, et peine à retenir l'eau. Cerise sur le gâteau : le froid fait diminuer la sécrétion de sébum, agent lubrifiant. Autant de facteurs qui font de l'hiver une saison à haut risque de sécheresse dermatologique.

Peau sèche : attention aux carences

La peau est sèche parce qu’elle manque de lipides, donc de gras. Une carence en acides gras essentiels produit en effet un film protecteur lipidique de moins bonne qualité. Du coup, l’eau s’évapore et la sécheresse s’installe.

Ce phénomène peut être transitoire et accentué par le froid, le vent ou les expositions solaires. C’est souvent le cas en hiver pour certaines parties du corps comme les mains, les pieds. Ou permanent, à cause d’un régime alimentaire déséquilibré, lié à l’âge ou encore à certaines pathologies comme le diabète.

Peau sèche : maintenez l'équilibre en eau

La peau concentre à elle seule environ 20 % de l'eau de notre corps, ce qui lui donne son aspect rebondi. Il faut donc boire suffisamment, certes, mais inutile de descendre 3 litres d'eau par jour : cela n'améliorera pas l'hydratation cutanée. En revanche, "comme l’organisme perd chaque jour 1,5 L d’eau (urines, transpiration…), précise le Dr Serfaty-Lacrosnière, médecin nutritionniste, il faut compenser en buvant la même quantité de liquide, soit environ un verre d’eau toutes les heures. Car une bonne hydratation générale garantit une hydratation cutanée satisfaisante.

De plus, en consommant des fruits et des légumes (naturellement riches en eau) à chaque repas, vous augmentez efficacement le niveau d’hydratation.

Peau sèche : misez sur l'équilibre alimentaire

Une alimentation variée permet d’avoir un apport en lipides suffisant à une bonne hydratation. Mais parfois, cela ne suffit pas, notamment l’hiver, où la peau est mise à rude épreuve. Et souvent, en cas de régime amaigrissant, car les femmes réduisent leur consommation de graisses. Résultat, elles ont souvent la peau sèche.

Or, il faut manger du gras : un peu de beurre sur les tartines au petit déjeuner et deux cuillères à soupe d’huile à chaque repas (noix et colza pour les oméga-3, olive et pépins de raisin pour les autres acides gras). Ces deux sources de lipides apportent des acides gras essentiels, et de la vitamine E qui favorise l’hydratation des couches supérieures de l’épiderme et joue un rôle antioxydant en luttant contre les radicaux libres.

Et les compléments, c’est utile ?

"Oui, ils améliorent l’état des peaux très sèches et limitent les sensations d’inconfort et de démangeaisons, assure notre spécialiste, le Dr Serfaty-Lacrosnière. Il faut faire une cure de 2 mois, et ne pas en prendre d’autres parallèlement. Ils contiennent souvent des huiles de bourrache et d’onagre, et pratiquement tous associent aussi des vitamines C et E."

Peau sèche : les meilleurs nutriments

Il faut privilégier les aliments riches en acides gras essentiels :

Les lipides présents dans le beurre et les huiles.

Les oméga-3 et les oméga-6 que renferment les poissons gras des mers froides, comme le saumon, les sardines, le maquereau et le hareng. Dans l’idéal, il faudrait les inscrire au menu deux ou trois fois par semaine.

Les fibres et les molécules antioxydantes contenues dans les fruits et les légumes, qui doivent être mis à l’honneur à chaque repas. Les premières garantissent un bon transit, donc un joli teint. Les secondes sont antiradicalaires et limitent le vieillissement des cellules.

La vitamine C qui favorise la production de fibres de collagène dans le derme, d’où une peau plus tonique. On la trouve dans les agrumes bien sûr, dans le kiwi, le persil…

Les oléagineux ne doivent pas être oubliés. Une poignée d’amandes par jour est un bon atout antipeau sèche.Le zinc est un nutriment intéressant (son déficit se traduit par une sécheresse accrue de la peau). À consommer en s’offrant des huîtres, des fruits de mer et du poisson régulièrement.

Le sélénium, cet oligo-élément a une action antioxydante importante pour l’épiderme. On le trouve dans les aliments riches en protéines (viande, poisson, fruits de mer…).

Un menu anti-peau sèche

Au petit-déjeuner : thé vert Porridge de chia (graines de chia gonflées dans du lait d'amande et une pincée de vanille en poudre) aux fruits rouges.

Au déjeuner : wraps de saumon fumé, avec fromage frais, jeunes pousses et avocat, fromage blanc au coulis de mangue express (mangue mixée avec un trait de jus de citron et passée au tamis). Au dîner : velouté de potiron, salade de mâche et œuf poché, vinaigrette aux graines de lin, salade de clémentine à la fleur d'oranger et à la menthe

1/6 - Les bons gestes en plus de l'alimentation

Pour soulager et bien hydrater votre peau sèche, quelques gestes peuvent aussi faire du bien. A savoir...

2/6 - Une crème hydratante tous les jours

Appliquez deux fois par jour une crème suffisamment hydratante (à base d’urée, de céramides, qui sont des lipides naturels de l’organisme). Sur peau humide, pour une meilleure pénétration.

3/6 - On oublie la baignoire

Limiter lesbains et l’eau chaude qui détruisent le film hydrolipidique protecteur.

4/6 - Attention aux soins trop décapants

Choisissez des soins lavants qui ne soient pas trop détergents (les pains dermatologiques ou les savons surgras par exemple).

5/6 - En sortant de la douche

Ne frottez pas votre peau avec la serviette éponge pour l’essuyer, mieux vaut la tamponner doucement.

6/6 - Attention aux agressions extérieures

Éviter de s’exposer en cas de grand froid, de vent intense ou de soleil.