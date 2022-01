Le leader du championnat de Ligue 1 algérienne de football, le CR Belouizdad a été stoppé à Chelghoum-Laïd, par le HBCL (0-0), ce dont profite le dauphin, Paradou AC, vainqueur du NA Hussein-Dey (2-0), pour réduire son retard à trois points, alors que le CS Constantine victorieux à l'Arba (1-0) rejoint à la 3e place, la JS Saoura tenue en échec (0-0) à domicile par le MC Alger, lors de la 11e journée de Ligue 1, entamée dimanche et qui se poursuivra lundi.

La belle série de cinq victoires de rang du leader belouizdadi, a donc pris fin face au HB Chelghoum Laid qui décroche son 2e nul consécutif après celui d'Oran face au MCO (2-2), lors de la précédente journée et qui commence à s'adapter au rythme infernal de la Ligue 1.

Ce nul, fait grandement le bonheur du PAC qui l'a emporté face à son voisin algérois, le NA Hussein-Dey (2-0) sur deux buts de Benbouali (90e) et Boucif (90e+6).

La formation paciste qui engrange son cinquième succès consécutif, compte trois matches en retard, qui pourraient la placer en cas de victoires en tête du classement.

Quand au Nasria, les semaines se suivent et se ressemblent , en enregistrant son 6e match sans victoire dont 5 défaites.

Ce nouveau faux-pas compromet davantage sa situation qui dégringole dangereusement au classement général.

Le CS Constantine, vainqueur sur le fil du RC Arba (1-0) continue sa remontée au classement général.

Un but de Benchaira (87e), ouvre de larges perspectives aux "Sanafirs" qui partagent désormais la 3e place du podium avec la JS Saoura.

Quand au RCA qui a évolué pour la première fois dans son antre d'Ismaïl-Makhlouf, homologué récemment par la commission d'audit de la Ligue de football professionnel (LFP), l'équipe n'a pu glaner les 3 points du match qu'elle espérait, et reste dans le ventre mou du classement.

Le choc de cette journée entre la JS Saoura et le MC Alger s'est terminé sans vainqueur et sans but.

Les gars de Béchar qui restent sur un succès chez le WA Tlemcen (3-2), ont trébuché pour la 1re fois à domicile.

Un nul qui leur permet de partager la 3e place avec le CS Constantine, alors que le "Doyen" décroche son 4e nul à l'extérieur et sur le même score blanc, et qui vient après 3 succès de suite.

L'ES Sétif qui alterne les bons et les mauvais résultats a relevé la tête devant l'O.Médéa qu'il accueillait au stade du 8 mai 45 à Sétif.

Une victoire salutaire de "l'Aigle Noir" lui permet de rester au contact du groupe de tête.

Un but de Benayad (53'), un autre de Djabou (75') et un dernier de Debari (89') ont été suffisants pour placer les Sétifiens à la 6e place et revenir progressivement sur le groupe de tête.

De son côté, l'OM continue de couler, en livrant son 5e match sans victoire (4 défaites et un nul) et qui se retrouve désormais à la 8e place, après avoir débuté en fanfare.

A Tizi-Ouzou, la JS Kabylie a renoué avec la victoire en disposant du MC Oran (1-0).

Les "Canaris" qui glanent leur 3e victoire de la saison, améliorent sensiblement leur classement (8e) en attendant mieux.

En revanche, le MC Oran, version "Moez Bouakaz", n'arrive toujours pas à décoller.

Ce dimanche, les Hamraouas en sont à leur 10e match sans victoire, et qui commencent à inquiéter sérieusement aussi bien les dirigeants que les fans.

Ce n'est pas le cas pour l'ASO Chlef qui n'a pas raté l'opportunité de battre son voisin de l'Ouest, le RC Rélizane.

Un but en "or" de Dahmani à l'heure du jeu lui a suffi pour dégager de la zone rouge.

Cette 11e journée se poursuivra lundi avec le déroulement des deux dernières rencontres à savoir: US Biskra - WA Tlemcen (14h00) et USM Alger-NC Magra (18h00).