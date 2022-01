Le président égyptien Abdel-Fattah al-Sissi a réaffirmé dimanche le soutien de l'Egypte au rôle joué par les Nations Unies dans la lutte contre les problèmes mondiaux et régionaux liés à la criminalité, à la drogue et au terrorisme.

M. Al-Sissi a tenu ces propos lors d'une rencontre au Caire avec Ghada Waly, secrétaire générale adjointe de l'ONU et directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), a indiqué la présidence égyptienne dans un communiqué.

Il a également exprimé son soutien au renforcement des efforts visant à échanger des compétences dans divers domaines liés au travail de l'ONUDC, dans le but de rendre plus efficaces les programmes de lutte contre la drogue et le crime des Nations Unie, selon le communiqué.

Pour sa part, Mme Waly a affirmé que l'ONUDC comptait sur un soutien continu de l'Egypte à ses efforts au cours de la période à venir, soulignant qu'il convenait d'optimiser les capacités de la communauté internationale à faire face aux menaces posées par le crime organisé transnational.

Elle a également souligné la nécessité d'un effort mondial pour lutter contre la corruption et l'impact négatif qu'elle exerce sur les communautés locales, lutter contre la criminalité et mettre en place des systèmes de justice plus efficaces. Mme Waly a également passé en revue les domaines de coopération internationale couverts par le mandat de l'ONUDC, et a évoqué les récents développements en Afghanistan, notamment en ce qui concerne la contrebande d'armes, le trafic de drogue, l'aggravation du terrorisme et la crise des réfugiés.