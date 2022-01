Douze individus, impliqués dans des affaires de trafic de drogue et de port illicite d’armes blanches, ont été arrêtés par les services de sécurité à Bouira, lors d’opérations sécuritaires menées les 30 et 31 décembre dernier, a-t-on appris, lundi, auprès de la Sûreté de la wilaya.

Selon le chargé de communication de cette institution, le Commissaire Samir Toutah, ces individus, «des jeunes pour la plupart» ont été interpellés lors de 24 interventions effectuées par les services de la police en milieu urbain et suburbain, dans le cadre du plan sécuritaire établi à l’occasion des fêtes de fin d'année.

«Nous avions contrôlé et identifié 547 individus ainsi que 310 véhicules et 11 motocycles», a-t-il précisé, indiquant que dans le cadre de ces opérations de fouille, sept (7) personnes ont été arrêtées pour trafic de drogue et cinq (5) pour port illicite d’armes blanches (05).

Les mêmes services de sécurité ont également procédé à l’interpellation de deux (2) autres individus pour vente illicite de boissons alcoolisées, selon les détails communiqués par le commissaire Toutah.

Ces opérations ont été menées conjointement avec les services de la gendarmerie nationale, a signalé le commissaire Toutah, ajoutant que «tous les moyens humains et matériels avaient été déployés pour accomplir ce plan de sécurité ayant visé, notamment, des lieux suspects, pour lutter contre les fléaux sociaux».

A noter que dans le cadre du même plan sécuritaire, les services de la sûreté de wilaya et du groupement de wilaya de la gendarmerie nationale avaient renforcé les barrages fixes et autres points de contrôle, ainsi que les patrouilles autour des axes routiers et des lieux d’accueil du public, notamment, à Tikjda.