Les services de la police de Naama ont saisi 646,3 kg de kif traité et 5.337 comprimés psychotropes en 2021, a-t-on appris dimanche auprès de la Sûreté de wilaya.

Cette quantité de stupéfiants a été saisie lors du traitement de 106 affaires liées au trafic de drogue impliquant pas moins de 280 individus, dont trois ressortissants étrangers, a indiqué le chef de la cellule de communication et des relations publiques, le lieutenant Allali Abdellah.

Pas moins de 113 kg de kif traité ont été saisis lors d'une seule opération en décembre dernier sur la bande frontalière de la commune de Sfissifa provenant du Maroc pour être acheminés vers d'autres wilayas du pays, a-t-il précisé.

Ces opérations ont été rendues possibles grâce aux efforts fournis par les éléments des brigades spécialisées de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Naama, dans le cadre de la lutte contre le crime organisé et le trafic de drogue, a-t-on souligné.

Les services de la sûreté de wilaya de Naama ont intensifié leurs activités de proximité et d'information à travers des campagnes de sensibilisation ciblant les jeunes pour les prémunir contre la dro gue et ses effets néfastes sur la santé et la société, a-t-on ajouté.