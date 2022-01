Neuf (09) personnes sont décédées et 148 autres ont été blessées dans des accidents de la route survenus à travers plusieurs wilayas du pays durant ces dernières 24 heures, indique lundi un communiqué de la Direction Générale de la Protection civile (DGPC).

Le bilan le plus lourd de ces accidents, précise la même source, a été enregistré dans la wilaya de M’sila où 4 personnes ont trouvé la mort suite à une collusion entre un véhicule léger et un camion sur la RN 08, dans la commune de Sidi Hadjres, relevant de la daïra d’Ain El Hadjel. Les éléments de la Protection civile sont aussi intervenus durant la même période pour prodiguer des soins de première urgence à 10 personnes, dont 4 à El Bayadh, 3 à Médea et 3 autres à Mila 03, incommodées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et de chauffe-eau à l’intérieur de leurs domiciles, a indiqué le communiqué de la DGPC, soulignant que les victimes ont été prises en charge sur les lieux puis évacuées «dans un état satisfaisant» vers les structures sanitaires les plus proches.

La Protection civile de la wilaya de Tébessa a enregistré durant les dernières 24 heures deux personnes ayant subi des brûlures de 1er et de 2ème degré suite à l’explosion d’une bouteille de gaz butane, suivie d'un incendie qui s’est déclaré dans une habitation située dans la cité 6 mai, dans la commune de Boukhadra, daïra de Laouinate, note la même source.

Dans le cadre des activités de lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19, les unités de la protection civile ont effectué durant les dernières 24 heures, 23 opérations de sensibilisation à travers le territoire national, portant sur la pandémie Covid-19, rappelant aux citoyens la nécessité du port de la bavette ainsi que les règles de la distanciation physique, souligne le même communiqué.

Les mêmes unités ont également effectué 18 opérations de désinfection générale à travers le territoire national, ayant touché l’ensemble des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers et ruelles, conclut la même source.