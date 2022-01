Les deux internationaux algériens : l'attaquant Baghdad Bounedjah (Al-Sadd/ Qatar) et le défenseur Djamel Benlamri (Qatar SC), en stage avec l'équipe nationale de football à Doha (Qatar), ont été libérés par le staff technique pour rejoindre leurs clubs respectifs afin de jouer ce lundi un match de championnat, dans le cadre de la circulaire de la Fifa autorisant les clubs de disposer de leurs joueurs jusqu'au 3 janvier, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) dimanche soir dans un communiqué.

Al-Sadd, leader du championnat qatarien, affronte en déplacement Al-Saïliya, alors que Qatar SC jouera sur le terrain d'Al-Ahly Doha.

Les deux rencontres débuteront à 16h20 (algériennes). Les "Verts" ont effectué dimanche à partir de 18h00 (locales) leur septième séance d'entraînement en six jours, au complexe sportif d'Al-Egla.

Ce galop a enregistré la participation du portier de Damac FC (Div.1 saoudienne) Mustapha Zeghba, arrivé à Doha la veille au soir.

"Pour sa part, le gardien de but Raïs M'Bolhi a regagné dans la soirée le lieu de résidence des Verts, en attendant le duo de la Premier League, Ryad Mahrez et Saïd Benrahma, attendus ce lundi 3 janvier, et enfin Aïssa Mandi qui sera le dernier à fermer la porte des arrivées", précise l'instance fédérale.

Outre Bounedjah et Benlamri, la séance de dimanche a été marquée par l'absence du milieu offensif de Galatasaray (Div.1 turque) Sofiane Feghouli, toujours aux soins.

Les champions d'Afrique disputeront leur unique match amical face au Ghana, mercredi au stade de la Cité de l'Education de Doha (17h00, algériennes), avant de s'envoler le lendemain pour Douala, afin de prendre part à la 33e CAN au Cameroun.

Le match amical qui devait se jouer samedi face à la Gambie à Doha, a été annulé en raison de plusieurs cas positifs de Covid-19 détectés chez les Gambiens.

Logée dans le groupe E, l'Algérie entamera la défense de son titre le mardi 11 janvier 2022, contre la Sierra Leone, au stade Japoma à Douala (14h00, algériennes), avant de défier la Guinée équatoriale, le dimanche 16 janvier 2022 à Douala (20h00), puis la Côte d'Ivoire, le jeudi 20 janvier 2022, sur le même stade (17h00).