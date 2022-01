À l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations, Mobilis annonce le lancement des Pass Internet Roaming, au profit de ses abonnés prépayés, en partenariat avec l’opérateur mobile Orange Cameroun.

À partir du 1er janvier, Mobilis accompagne ses clients séjournant au Cameroun pour encourager les Verts et assister à cette compétition footballistique, et leur donne la possibilité de rester en contact avec leurs proches avec une connexion haut débit, grâce aux Pass Roaming Cameroun à différents quotas et budgets.

Ainsi, à travers les agences commerciales de Mobilis, l’interface MeetMob ou en composant le menu *600#, les clients pourront activer l’un des paliers suivants :

- Pass Roaming Cameroun 100Mo = 150 DA pendant 24 heures.

- Pass Roaming Cameroun 250Mo = 400 DA pendant 03 jours.

- Pass Roaming Cameroun 500Mo = 600 DA pendant 07 jours.

- Pass Roaming Cameroun 1Go = 1000 DA pendant 15 jours.

Mobilis saisit cette occasion et souhaite un bon séjour à nos clients et bonne chance aux Verts.