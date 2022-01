Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a acquitté lundi l'ancien ministre de l'Industrie, Youcef Yousfi, dans l'affaire d'importation et de montage de tracteurs agricoles où sont également poursuivis les hommes d'affaires, les frères Kherbouche.

Kamel Kherbouche a été condamné à cinq (5) ans de prison ferme et à une amende d'un (1) million de dinars pour dilapidation de deniers publics, incitation d'agents de l'Etat à user de leur influence pour la conclusion de marchés en violation de la législation en vigueur.

La même peine a été infligée à l'ancien directeur de l'industrie au ministère, Mustapha Abdelkrim, poursuivi dans cette affaire pour dilapidation de deniers publics et abus de fonction. Réda et Fethi Kherbouche ont écopé chacun de trois (3) ans de prison dont une (1) avec sursis et d'une amende d'un (1) million de dinars. Les autres accusés dans cette affaire, dont l'ancien P-dg de la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP), Djamel Bessa, et l'ancien P-dg du Crédit populaire algérien (CPA), Omar Boudiab, ont, quant à eux, été acquittés. La même juridiction a ordonné le versement de près de deux (2) milliards de dinars de dédommagement au Trésor et le versement de 40 millions de DA par les personnes morales.