Le Pôle pénal économique et financier du Tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a décidé lundi de reporter au 10 janvier prochain le procès de l'ancien Premier ministre, Abdelmalek Sellal, de son ancien directeur de cabinet, Mustapha Rahiel, de l'ancien chef du protocole à la Présidence de la République, Mokhtar Reguieg, et d'anciens ministres, poursuivis dans une affaire de corruption.

Ce report intervient à la demande de la défense des accusés en raison de la constitution de nouveaux avocats.

Outre Abdelmalek Sellal, Mustapha Rahiel et Mokhtar Reguieg, sont également poursuivis dans cette affaire les anciens ministres Abdelkader Bouazghi, Abdelwahab Nouri, Boudjemaa Talaï, Abdelkader Kadi et Abdelghani Zaâlane, et l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.

Ils sont poursuivis pour dilapidation de deniers publics, abus de fonction, trafic d'influence, octroi d'indus avantages et participation au financement occulte de la campagne électorale. Des hommes d'affaires, dont Ali Haddad, sont également poursuivis dans cette affaire.