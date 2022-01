Le coup d’envoi du championnat national militaire inter-écoles de tir au pistolet automatique (PA) a été donné lundi à l’école d’application des troupes de marine (EATM) Ali Bennour de Jijel avec la participation de 20 équipes (dames et messieurs) des diverses régions, établissements et écoles militaires.

Dans son allocution d’ouverture, le commandant de l’EATM, le général Ahmed Merzoug, a souhaité la bienvenue aux équipes participantes les invitant à faire montre de haut sens de compétitivité dans le respect du fairplay durant cette manifestation qui se poursuivra au 6 janvier.

Le général Merzoug a estimé que ces joutes « constituent un espace de contact entre les sportifs et de préparation au combat», ajoutant que le commandement supérieur de l’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire (ANP) «accorde une haute importance à cet aspect qui développe les capacités des soldats et améliore leur niveau au travers des compétitions régionales et nationales en permettant de renforcer les rangs des sélections nationales en prévision des compétitions internationales».

Les participants à ce champ ionnat de quatre jours rivaliseront dans les deux épreuves de tir de précision et de rapidité.