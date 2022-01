Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a ordonné, dimanche, la création d'une nouvelle instance pour enquêter sur l'enrichissement des fonctionnaires publics, à travers des procédures légales rigoureuses pour la lutte contre la corruption.

"Le Président de la République a décidé la création d'une nouvelle instance pour enquêter sur l'enrichissement des fonctionnaires publics, sans exclusive aucune, à travers des procédures légales rigoureuses pour la lutte contre la corruption et connaitre l'origine de leurs avoirs", a indiqué un communiqué du Conseil des ministres.

Cette création intervient dans le cadre de l'organisation, de la composante et des prérogatives de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption", ajoute la même source.

Le Gouvernement avait examiné, lors de sa réunion tenue le 1 décembre 2021, un avant-projet de Loi portant organisation, composition et fonctionnement de la Haute Autorité de Transparence, de Prévention et de Lutte Contre la Corruption.

En effet, la création de cette Haute Autorité constitue une étape importante dans la concrétisation de l’engagement du président de la République pour la moralisation de la vie publique et politique et le renforcement de la gouvernance , à travers la lutte résolue contre la corruption, le renforcement du contrôle et la garantie de la probité des responsables publics, la gestion saine des deniers de l’Etat et la consécration de la transparence.

Ce texte de loi de loi s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la révision constitutionnelle du 1er Novembre 2020.