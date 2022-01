Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a donné, dimanche lors d'une réunion du Conseil des ministres, des instructions à l'effet de recourir à des technologies modernes et innovantes, fabriquées localement à l'occasion du Recensement général de la population, prévu en 2022, a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

"Concernant l'opération de recensement de la population pour l'année 2022, le président de la République a ordonné de recourir à des technologies modernes et innovantes, fabriquées localement par de jeunes compétences nationales dans la nouvelle opération de recensement de la population, parallèlement à l'engagement de faire de cette année, l'année du décollage économique", ajoute le communiqué.

Il a ordonné également de "réviser la loi sur les Collectivités locales en y associant la société civile, dans le respect des spécificités et des moyens de chaque commune, notamment économiques". Le Président Tebboune a donné, en outre, des instructions pour "exonérer les communes pauvres des dépenses de restauration et d'équipement des éco les et cantines scolaires", préconisant de "les intégrer au titre du projet de révision de la loi sur les Collectivités locales", conclut le document.