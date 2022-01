La première carte grise d'un véhicule immatriculé dans la nouvelle wilaya de Timimoun, avec le numéro 49, a été délivrée dimanche par les services concernés.

L'opération s'est déroulée au niveau du service biométrique de la commune de Timimoun, sis à la cité 200 logements, où a été signé ce document officiel d'un véhicule relevant des services de la wilaya et d'un autre appartenant à un particulier.

Intervenant à cette occasion, le wali de Timimoun, Youcef Bechlaoui, a affirmé que les services de la wilaya ont établi dès le début de la nouvelle année des documents officiels au nom de la wilaya, dont des passeports, des cartes nationales biométriques et des permis de conduire.

La wilaya de Timimoun est l'une des dix wilayas du Sud nouvellement promues à avoir l'ensemble de ses documents et prérogatives de sa wilaya de rattachement (Adrar), par souci de rapprocher l'administration des citoyens et prendre en charge leurs préoccupations au niveau local.

Ainsi, outre l'installation des différents services et directions exécutives, la wilaya a vu son premier budg et adopté la semaine dernière par les membres de l'Assemblée populaire de la wilaya (APW), en vue de donner une impulsion au développement local et contribuer à l'amélioration du service public et du cadre de vie du citoyen.