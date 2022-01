Le nombre de distributeurs automatiques de billets (DAB) opérationnels au niveau national a atteint 3.053 distributeurs, tandis que le nombre des terminaux de paiement électronique (TPE) était de 39.000 unités à la fin 2021, ont indiqué les données de la Société d'automatisation des transactions interbancaires et de monétique (SATIM).

Selon la SATIM, le nombre des magasins en ligne reliés à la plateforme monétaire est de 154 magasins. Trois (3) applications de paiement via Smartphone ont été enregistrées.

S'agissant du développement des chiffres du e-paiement à travers le pays depuis 2019, la SATIM a fait état des "retombées positives de la pandémie du covid-19 sur la hausse du recours au paiement à distance".

La SATIM a relevé, dans ce sens, l'augmentation du nombre des TPE, passant de 23.762 unités en 2019 à 39.000 unités en 2021 (+64%).

Ce chiffre a atteint 32.347 unités en 2020 (+36% par rapport à 2019).

Le nombre de cartes de paiement a atteint 10,89 millions de cartes en 2021 (+22% par rapport à 2019), contre 9,62 millions de cartes en 2020. Concernant le taux de développement du nombre des magasins en ligne, il a atteint +297% entre 2019 (33) et 2021 (131), tandis qu'il a atteint 63 magasins en 2020.

Le nombre des DAB a augmenté de 88% entre 2019 (1.621 DAB) et 2021 (3.053 DAB). Par ailleurs, le nombre des opérations de retrait automatique s'est élevé à 86,38 millions d'opérations en 2021 contre 9,93 millions d'opérations en 2019 (+770%). En 2020, le nombre des opérations de retrait était de 58,43 millions d'opérations.

Les opérations de paiement électronique se sont élevées à 2,13 millions en 2021, contre 274,624 opérations en 2019 (+678 %), tandis que les paiements par dispositifs automatiques de billets (DAB) (paiement de proximité) ont atteint 8,08 millions d'opérations en 2021 contre 202,430 opérations en 2019 (+3.893%), alors que les opérations de paiement de proximité se sont élevées à 59,4 millions d'opérations en 2020.

Suite au lancement de l'interopérabilité de paiement électronique décembre dernier, la société prévoit un nombre d'opérations de paiement de 24 millions en 2022 et 40 millions en 2023, contre 08,8 millions d'opérations en 2021. La SATIM a rappelé la mise en place d'un nouveau portail CIBWEB sur la plateforme E-paiement afin de faciliter la certification et l'intégration des webmarchands.

En chiffres, 122 demandes d'adhésion à la plateforme en 2021, contre 73 demandes via l'ancien système 2018-2020, et le nombre de commerçants qualifiés à exercer le webmarchand et le E-paiement, grâce la plateforme, a atteint 53 opérateurs en 2021 contre 53 demandes durant la période 2018-2020.

Sur les 43 demandes de qualification formulées par les fournisseurs de solutions de paiement, 15 ont été qualifiés.

Par ailleurs, quelque 2 millions de cartes bancaires ont été fabriquées jusqu'à fin 2021, émises par 18 banques, contre 131 boutiques en ligne connectées à la plateforme CIB.

De surcroît, 8,2 millions de cartes Dahabia et 33 boutiques en ligne sont connectées à la plateforme de paiement d'Algérie Poste.