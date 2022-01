La troisième campagne de vaccination des employés, des cadres et des enseignants du secteur de l’éducation contre la pandémie Covid 19, a été lancée dimanche dans la wilaya de Tébessa , coïncidant avec la fin des vacances scolaires d’hiver.

Le directeur local de l’éducation, Lakhdar Benmazouz qui a donné le coup d’envoi de cette opération depuis le lycée Malek Bennabi au chef-lieu de wilaya, a précisé que cette opération vise à renforcer l’immunité collective en milieu scolaire tout en contribuant à assurer la prise en charge des élèves, tous cycles confondus notamment après leur retour aux études.

Des moyens humains et matériels ont été mobilisés par le secteur de l’éducation, en étroite collaboration avec les services de la direction de la santé et de la population, dans le but de garantir la réussite de cette nouvelle campagne de dix (10) jours, à travers la réservation de 25 unités de dépistage et de suivi (UDS), a souligné le même responsable.

Une équipe médicale et paramédicale a été mobilisée afin d’assurer le bon déroulement de cette opération qui touchera 17.000 fo nctionnaires et qui sera suivie par des actions de sensibilisation dans le cadre de la prévention contre cette pandémie.

Benmazouz a appelé à cette occasion le personnel de l’éducation à respecter le protocole sanitaire dont le port du masque et la distanciation physique pour freiner la propagation du Coronavirus, notamment suite à l’enregistrement des cas du variant Omicron en Algérie.